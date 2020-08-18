الوفد: إجراء انتخابات الشيوخ رغم كورونا جاء استكمالا للمسار السياسي

قال المهندس حازم الجندي، مساعد رئيس حزب الوفد، إن إجراء انتخابات مجلس الشيوخ في ظل ظروف انتشار فيروس كورونا يؤكد حرص القيادة السياسية على استكمال المسار السياسي، وعدم تعطيل أي موعد لحدث مهم سيكون له تأثير على الشعب المصري وإدارة الدولة.

وأضاف الجندي لـ"الوطن"، أن وعي المواطن المصري وإدراكه خطورة هذا التوقيت كان عاملا أساسيا في نجاح هذه الانتخابات، مشيدا بكل الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة أثناء التصويت في الانتخابات بما يضمن الحفاظ على صحة الناخبين وعدم تعريضهم للخطر.

وتابع أن مجلس الشيوخ سيحتوي كل الأحزاب السياسية التي تختلف في الأفكار والرؤى مما ينعكس على التنوع تحت القبة، مشددا على أن الأحزاب تختلف في الأيديولوجية لكنها تتفق على المصلحة العليا للوطن.