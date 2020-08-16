خالد أبو بكر: انتخابات مجلس الشيوخ كانت نزيهة وناجحة أمنيا

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن انتخابات مجلس الشيوخ جرت بنجاح أمني كبير، مشددًا على أنه كان أمرًا شاقًا ويحتاج إلى لوجستيات كبيرة، موجهًا التحية لوزارة الداخلية، حيث سارت الأمور بسهولة ويسر.

وأضاف أبو بكر خلال حلقة اليوم من برنامج "كل يوم"، الذي يعرض عبر شاشة "ON E"، أن الهيئة الوطنية للانتخابات مارست الانتخابات بجدارة كبيرة، لافتًا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات ستنتهي من فرز الأصوات يوم الأربعاء المقبل.

وتابع: "ما يحدث الآن كان حلمًا للمشتغلين في السياسة منذ 25 عامًا، حيث إن السلطة التنفيذية بعيدة عن كل ما يتصل بالانتخابات، والقضاة وحدهم هم المشرفون على هذه العملية الانتخابية".

وأردف، أن هناك بعض الظواهر السياسية التي أحاطت بالانتخابات: "لدينا حزب قوي اسمه مستقبل وطن، حيث إنه اعتمد على كبار العائلات وأسماء لديها علاقات بالشارع تمتد لأجيال وشاركوا في الانتخابات بكل إمكانياتهم، كما دعا الحزب عددًا كبيرًا من الشخصيات العامة والمشاهير والشباب إلى الانضمام له وبالتالي نجح في فرض نفسه على الساحة".

وتساءل أبو بكر، عما إذا كان حزب مستقبل وطن سيصبح حزب الأغلبية، وهل ما إذا كان سيؤثر هذا الأمر على انتخابات مجلس النواب المقبلة، متوقعًا أن يحدث هذا الأمر بكل تأكيد.

وواصل: "الحضور الحزبي لم يكن كبيرًا في الشارع، أرجو أن تعيد الاحزاب حساباتها وأن تفكر الاحزاب في الاندماج، حيث لا تجد الأحزاب من يترشح باسمها كما أنها لا تجد من ينضم إليها أصلًا".

وشدد أبو بكر على أنه لا حديث إلا عن نزاهة ودقة انتخابات مجلس الشيوخ التي أجريت مؤخرًا.

وأضاف: "العملية كانت نزيهة ماديًا، بمعنى عدم وجود مشكلات في الأصوات، وننتظر النتيجة يوم الأربعاء المقبل، وانتخابات مجلس الشيوخ لم يكن بها أي مفاجآت".