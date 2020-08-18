عمر كمال وحسن شاكوش يسافران إلى تونس لإحياء حفلات غنائية

نشر الفنان عمر كمال، منذ قليل، عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة تجمعه بالفنان حسن شاكوش أثناء صعودهما إحدى الطائرات.

وعلق "كمال" على الصورة قائلاً، "توكلنا ع الله.. على تونس الخضرا"، وذلك لتقديم عدد من الحفلات الغنائية.

ومن ناحية أخرى، قرر مجلس نقابة المهن الموسيقية في اجتماعه الأخير، إقامة دعوى قضائية ضد حسن شاكوش لمزاولته المهنة بدون تصريح، وذلك بالمخالفة للقانون واللوائح المنظمة للعمل بنقابة المهن الموسيقية.

وقرر المجلس مخاطبة كل شركات الإنتاج الفني المرئي والمسموع، بضرورة عدم التعامل مع غير المصرح لهم بمزاولة المهنة، وسوف تتخذ النقابة الإجراءات القانونية ضد أي جهة تخالف ذلك خرقًا لقواعد القانون والنظام العام.

وجاء ذلك بسبب أغنية "100 حساب" التي أطلقها أحمد سعد، رغم معرفته بمنع التعامل مع مطرب المهرجانات حسن شاكوش من قبل النقابة.