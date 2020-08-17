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"الموسيقيين" تبحث التحقيق مع أحمد سعد بسبب حسن شاكوش

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محمود الرفاعى
06:39 م | الإثنين 17 أغسطس 2020
احمد سعد

احمد سعد

قال أحمد رمضان سكرتير نقابة المهن الموسيقية، إن مجلس إدارة الموسيقيين سيبحث خلال جلسته المقبلة التحقيق مع المطرب أحمد سعد، بسبب قيامه بالغناء مع مطرب موقوف عن الغناء وهو حسن شاكوش.

وأوضح "رمضان" في تصريح لـ"الوطن"، أن ما فعله سعد لا يليق بمطرب له مكانة جيدة لدى المستمعين، خاصة أنه يعلم جيدا بموقف شاكوش في النقابة، كما أنه أخطر من قبل النقيب هاني شاكر بعدم طرح الأغنية.

وطرح سعد مؤخرا أغنية 100 حساب مع مطرب المهرجانات حسن شاكوش، والممنوع من الغناء بقرار من نقابة الموسيقيين، أسوة بباقي مطربي المهرجانات.

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