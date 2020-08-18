مستشفى المسالك بأسيوط تسجل "صفر" كورونا لليوم الـ5 على التوالي

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، خلو المستشفى الجامعي لجراحة المسالك البولية والكلى من مرضى فيروس كورونا المستجد منذ 13 أغسطس الجاري.

وأضاف أن المستشفى استقبل منذ تخصيص جزء منها كمستشفى عزل نحو 49 حالة، تعافوا جميعاً.

ومن جانبه، قال الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب، رئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، إن المستشفى الجامعي الرئيسي يضم 23 مصابا بكورونا حالتهم مستقرة و18 حالة بالرعاية المركزة.

وأشار إلى أن مستشفيات أسيوط الجامعية التي كان جرى تخصيصها جزئياً أو كلياً كمستشفيات عزل، استقبلت نحو 643 مريضا بفيروس كورونا، تفاوتت حالتهم بين متوسطة وعادية.