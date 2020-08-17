محافظ أسيوط يتفقد المرحلة الأولى من المشروع القومي لتبطين الترع

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال تبطين ترع نجع سبع وأولاد رايق بمركز أسيوط لمتابعة سير الأعمال وذلك تنفيذًا لتكليفات الدولة بسرعة الانتهاء من المشروع القومي لتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية لمصر.

رافقه خلال الجولة الميدانية المهندس ياسر عبدالرحيم وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمحافظة والمهندس مصطفى عبدالفتاح مدير منطقة الابنية التعليمية بأسيوط وحسني درويش نائب رئيس مركز ومدينة أسيوط وبعض مسئولي الإدارة العامة لصيانة الخزانات بوزارة الري وممثلي الشركة المنفذة.

وبدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال تبطين ترعة قرية نجع سبع بطول كيلو و700 متر وبتكلفة إجمالية تعدت 3 مليون و400 ألف جنيه واستمع إلى شرح من وكيل الوزارة عن معدلات التنفيذ لتبطين الترع بالقرى والمراكز ضمن المرحلة الأولى كما تابع المحافظ أعمال تبطين ترع قرية أولاد رايق بمركز أسيوط بطول كيلو و320 متر وشاهد أعمال التبطين التي تتم بالترعة تحت إشراف الإدارة العامة لصيانة الخزانات بوزارة الري.

وشدد المحافظ – خلال الجولة - على ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية في التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة لافتًا إلى أهمية مشروع تبطين الترع والمصارف التي تتفرع من نهر النيل والذى يهدف إلى تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التي كانت تعاني من ضعف المياه.

وأشار المهندس ياسر عبدالرحيم وكيل وزارة الري بأسيوط أنه تم حصر جميع الترع الرئيسية والفرعية بالمحافظة واختيار الترع التي سيجرى تنفيذ أعمال التبطين لها تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحكومة بضرورة الانتهاء من مشروع تبطين الترع والمصارف خلال عامين لترشيد الفاقد من المياه.