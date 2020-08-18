المحكمة الخاصة باغتيال الحريري: المتهمون ينتمون لحزب الله وعددهم 8

قالت المحكمة الخاصة بلبنان، في قضية اغتيال رفيق الحريري، رئيس حكومة لبنان السابق عام 2005، إن اغتيال الحريري عملية إرهابية تم تنفيذها لأهداف سياسية، مؤكدة أن المتهمين ينتمون لحزب الله "أعضاء الشبكة الحمراء وعددهم 8 نفذوا الاعتداء"، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

وتابعت المحكمة: "التحقيق الذي قادته السلطات اللبنانية كان فوضويا، وتم العبث بمسرح جريمة اغتيال الحريري، تم استخدام مواد شديدة الانفجار في العملية، والتحقيق أثبت أن أجهزة التشويش في موكب الحريري كانت تعمل".