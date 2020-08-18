وفد الكنيسة القبطية يهنئ رئيس جامعة المنصورة بالعام الهجري الجديد

استقبل الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، اليوم وفدا من الكنيسة القبطية، ترأسه نيافة الأنبا داوود أسقف المنصورة وتوابعها، والقمص سيرافيم وكيل المطرانية، والقمص لوقا والقمص غبريال والسيد بولا جورجي وماجد ميلاد سكرتيرا المطرانية، لتقديم التهنئة بالعام الهجري الجديد.

ورحب رئيس الجامعة بود الكنيسة القبطية، مؤكدًا اعتزازه وتقديره بالروابط القوية والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية، وروح المحبة والإخاء التي تربط نسيج الشعب المصري وتحقق الانتماء، وتزيد من أواصر الأخوة بين كل أطياف المجتمع.

وتقدم نيافة الأنبا داود الوفد الكنسي، لتهنئة رئيس الجامعة مؤكدًا الدور الهام الذي تنفذه الجامعة لخدمة المجتمع في قطاعات التعليم والتدريب والبحث العلمي، لخدمة المجتمع داخل محافظة الدقهلية والخدمات الطبية التي تغطى قطاع الدلتا وتميز الجامعة في شتى المحافل الدولية.