الأوقاف: إقامة احتفال العام الهجري الجديد في مسجد السيدة زينب

أعلنت وزارة الأوقاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أناب اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، لحضور احتفال وزارة الأوقاف بالعام الهجري الجديد 1442هـ.

وأوضحت الوزارة أنه مراعاة للظروف الراهنة، فإنها قد قصرت الاحتفال الرسمي لهذا العام 1442 هـ على مسجد واحد هو مسجد السيدة زينب عقب صلاة المغرب يوم الخميس 1 من المحرم 1442هــ الموافق 20 أغسطس 2020م، وبعدد محدود من الحضور مع الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية ومراعاة التباعد الاجتماعي.