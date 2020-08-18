استمرار هبوط الدولار للجلسة الخامسة ويقترب لأقل مستوى له في عامين

هبط الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات الرئيسية لجلسة التداول الخامسة على التوالي، اليوم الثلاثاء، مقتربا من أقل مستوى له في عامين، تحت ضغط عائدات السندات المنخفضة وبيانات اقتصادية قاتمة في الولايات المتحدة.

سجل الدولار مكاسب على مدار سنوات لكن جائحة فيروس كورونا أضرت بأكبر اقتصاد في العالم بشدة، مما دفع المستثمرين للبحث عن فرص النمو في أصول أخرى.

وفي أحدث التعاملات، نزل مؤشر العملة الأمريكية 0.3% ليسجل 92.55، مقتربا من أقل مستوى في عامين عند 92.49.

وانخفض الدولار 0.2% مقابل اليورو الذي سجل 1.1865 دولار، وفقدت العملة الأمريكية 0.5% أمام نظيرتها اليابانية لتبلغ 105.40 ين، وهو أقل مستوى في أسبوع ونصف الأسبوع.

ومقابل الاسترليني نزل الدولار 0.5% أيضا إلى 1.1370 وهو أقل مستوى لها في نحو أسبوعين.

وارتفع اليوان الصيني إلى 6.9192 للدولار في التعاملات الخارجية، وهو مستوى لم يشهده منذ التاسع من مارس، رغم تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض مزيد من القيود على عملاق التكنولوجيا الصيني هواوي.