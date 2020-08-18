طلب برلماني بتشكيل لجنة للتأكد من سلامة المباني بشارع قصر النيل

طالب النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب عن محافظة القاهرة، بضرورة تشكيل لجنة من وزارة الإسكان ونقابة المهندسين لدراسة وضع المباني القديمة بشارع قصر النيل وغيرها من المناطق في نطاق القاهرة ذات المباني القديمة التي يمكن تصنيفها آيلة للسقوط.

وأكد المسعود، في بيان له، ضرورة استصدار قرار من الجهات المعنية بمنع عمليات التجديد أو الترميم دون موافقة مسبقة مبنية على احتمال المبنى أو المنطقة المحيطة لعمليات الترميم، خاصة وأن بعض المباني أصبحت لا تحتمل ذلك بما يسبب ضررا بالغا على المواطنين مادي وفي الأرواح.

وأشار المسعود، إلى وفاة عدد من المواطنين في حادث العقار المنهار بشارع قصر النيل، وسط اتهامات لصاحب العقار بالتسبب في الواقعة بسبب القيام بأعمال أدت إلى تصدعات وإزالة حوائط في العقار.

كما شدد على ضرورة إلزام أصحاب العقارات القديمة، بتنفيذ قرارات الهدم وربطها بفترة زمنية ملزمة وتوقيغ عقوبات على متجاهليها، حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث.