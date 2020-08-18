النيابة تكشف حقيقة فيديو استغاثة سيدة الإسكندرية: لا صحة لوجود بلطجية

توصلت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان» بمكتب «النائب العام»، إلى حقيقة مقطع مصور، تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لسيدة في الإسكندرية تستغيث وسط صراخ بناتها بالشرطة من بلطجية -على حد تعبيرها- حاولوا الاعتداء على مسكنها وكسر بابه وسرقة ما فيه، مدعيةً عدم إغاثة الشرطة لها رغم اتصالها بها عدة مرات، حيث جرى عرض الواقعة على المستشار النائب العام أمر بمتابعة التحقيقات في الواقعة.

وتبين «للنيابة العامة» أنَّ حقيقة الأمر نزاع بين مطلقتَيْ مالك العين محل النزاع الذي باع لكل واحدة منهما العين على حدة، وأنَّ كلتيهما تحوز مستندات تثبت ملكيتها للعين، بينما لا صحة لوجود بلطجية كما ادُّعي أو تراخٍ من الشرطة في إغاثة السيدة صاحبة المقطع المتداول التي هي أحد أطراف النزاع.

وقررت «النيابة العامة» إخلاء سبيل المتنازعين من ديوان قسم الشرطة بضمان محال إقامتهما، وجارٍ استكمال التحقيقات حتى يتسنى «للنيابة العامة» اتخاذ قرارها في منازعة الحيازة المطروحة.