مصدر بـ"التعليم": عقوبات على المدارس المخالفة لقرار موعد بدء الدراسة

قالت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنَّ المدارس التي تخالف قرارات الوزارة في مواعيد بدء الدراسة أو تأجيلها تتعرض لحزمة من الإجراءات الإدارية والقانونية والتي يتم تطبيقها بشكل تصاعدي.

وشددت المصادر، على أنَّه حال قيام أي مدرسة سواء خاصة أو دولية، بتقديم بدء الدراسة عن الموعد المحدد من قبل وزارة التربية والتعليم وهو 17 أكتوبر المقبل، يترتب عليه توجيه الشؤون القانونية في الوزارة إنذار أول للقائمين على المدرسة، وإذا استمرت المدرسة في المخالفة يتم توجيه إنذار ثاني، على أن يتمّ تشكيل لجنة من الوزارة لضم المدرسة ماليًا وإداريًا والإشراف عليها بشكل مباشر حال إصرار المدرسة على المخالفة وعدم الانصياع لما جاء بالإنذارين الأول والثاني.

وكانت بعض المدارس الدولية، أعلنت عبر صفحاتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك، تقديم بدء العام الدراسي عن الموعد الذي حددته وزارة التربية والتعليم، الأمر الذي دعا الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لتأكّيد معاقبة أي مدرسة تقوم بهذا الأمر.