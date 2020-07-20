شوقي: استثناء المدارس الدولية من خطة تقليل كثافة الطلاب بالعام الجديد

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، أنه تحدث مع مجلس الوزراء بشأن كثافة الطلاب في المدراس، وخطة الوزارة من أجل وصول عدد الطلاب في الفصل الواحد لـ 20 طالبا فقط، مهما كانت كثافته السابقة، كما أنه تم عرض ذلك الخطة على الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي رأى أن هذا يُعد حلا للمستقبل.

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر"، أن جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" أوجبت الحاجة لهذا الأمر الآن، وهذا الأمر سيوفر الكثير سواء اختفاء التزاحم بين الطلاب أو مسألة عجز المعلمين، "عاكفين على العملية دي وعملية توزيع الطلاب على الفصول".

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن تلك الخطة ستطبق على الغالبية العظمى من المدراس والتي تشمل المدارس الحكومية والخاصة والتجربية والرسمية لغات، ولن تطبق على المدارس الدولية، حيث إن هذه المدارس لها منهج آخر وامتحانات أخرى، ولكن تقوم وزارة التربية والتعليم بإعطاء الضوابط لها، وإعطاء لها مرونة في تنفيذه، " نقولهم شوفوا هتوزعوا الأيام إزاي عندكم والفترات".

وتابع: "المدارس الدولية مختلفين في المنهج وفي توزيع الجدول، عدد المدراس الدولية في مصر ما بين 300 إلى 400 مدرسة يعني ليس بالعدد الكبير بس المدارس الحكومية والخاصة والتجريبية والرسمية لغات نعمل معاها دلوقتي نظام التوزيع".