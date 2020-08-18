تقارير أجنبية تتهم الجزيرة بـ"عدم المهنية": خلل في المصداقية

تناولت بعض التقارير الأجنبية ممارسات لقناة الجزيرة، والتي اعتبرتها غير مهنية بحسب الدراسة التي أجراها المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، حيث أفردت صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية مقالة في 17 فبراير 2019 شددت فيها على دور الجزيرة في إيصال صوت قيادات الإخوان في العاصمة القطرية الدوحة.

وبحسب المركز أيضا نشر موقع "فرانس بريس" خبرا عن قيام القناة باستخدام فيديو لجمهور محمد رمضان وهم يهتفون ويغنون معه "ليتم عمل مونتاج عليه وإعادة استخدامه كفيديو لمظاهرة ضد السيسي"، ولفت التقرير إلى أن الفيديو استخدمته الجزيرة للترويج بأن مظاهرات سبتمبر والتي دعا إليها المقاول محمد علي قد لاقت استجابة من خلال استخدامهم لهذا المقطع الذي وصفه الموقع بـ"المفبرك".

وفي 8 فبراير 2016 نشرت جريدة "ذا جارديان" البريطانية مقالا بقلم أسامة السعيد مدير التواصل الدولي بمؤسسة الجزيرة من 2011 حتى 2016، يتحدث فيه عن ضرورة حدوث تغير بالقناة وتوجهها؛ كما أشار لدورها في أحداث الربيع العربي.

وقال إن الجزيرة كانت تصف ما يحدث وتشجع عليه في بعض الأحيان، مشيرا في مقاله لزيارة عدد من الشخصيات المؤثرة لمقر الشركة في الدوحة في فترة الثورات العربية لفهم طبيعة ما يحدث وفهم سياسة وتوجهات القناة، "كما أشار لوجود خلل في مصداقية القناة وفشل قناة الجزيرة الإنجليزية في ذات الوقت برغم صرف ما يقرب من 2 مليار دولار عليها لتنافس قنوات سي إن إن وبي بي سي العالميتين بحسب تقرير المركز المصري.

فيما نشر موقع "ميدل إيست فورام" تقريرا بعنوان الوجوه الثلاثة للجزيرة بتاريخ 30 يناير 2019 تحدث عن التحيز الواضح للقناة للإخوان المسلمين عندما تولوا السلطة في مصر وعلاقتهم والدعم الإعلامي التي قامت به الجزيرة للإخوان سواء داخليا أو خارجيا.