باحث يدحض ما نشرته وسائل إعلام أجنبية عن أعداد مصابي كورونا في مصر

قال الدكتور أحمد نجيدة، طبيب وباحث دكتوراه بجامعة "بورتسموث" ببريطانيا، إنه وضع دراسة دحض فيها ما نشر بوسائل الإعلام العالمية عن أن أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في مصر وصل لـ19 ألف حالة.

يذكر أن أحد الباحثين الأوروبيين نشر تغريدة على حسابه على تويتر زعم فيها أن مصر بها 19 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا ونقلت عنه بعض وسائل الإعلام العالمية، دون تدقيق للمعلومة.

وأضاف الدكتور نجيدة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة "dmc"، أمس: "قرأت البحث الموضوع ووجدت به أخطاء في المعطيات والفرضيات"، مشيرا إلى أن هذا البحث عبارة عن نموذج وبائي قائم على النسبة والتناسب بحساب عدد السياح الذين دخلو إلى مصر وخرجوا منها وعدد سكان مصر".

وتابع: "من ضمن الأرقام اللي النموذج دا أغفلها هو فترة إقامة السياح المصابين بكرونا في مصر، ومن عملوا البحث لم يوجدوا متوسط إقامتهم في مصر ولجأوا للأمم المتحدة ووجدوا أن آخر تقدير لإقامة السياح بمصر 11.6 يوم وهو متوسط إقامة السياح في 2018، وهو رقم زيادة عن العام الحالي، والمنطق بيقول إني لو مش عندي رقم دقيق المفروض آخد متوسط الأعداد السابقة، وتواصلت مع الأمم المتحدة وتأكدت أنه هو رقم 2018".

واستطرد: "النقطة الثانية أنه لو حتى صحيح فهو معبر عن الداخليين والخارجيين من مصر لذلك فمن الخطأ استخدامه، وفيه خطأ آخر في الفرضيات وهو إن النموذج يفترض أن نسبة السياح للمواطنين المصريين نسبة ثابتة في أي مكان في مصر، وهذا غير حقيقي وفي مصر أماكن المزارات معروفة ونسبيا معزولة عن المناطق السكنية الكثيفة والاختلاط بين السياح والمصريين ليس ثابتا".

وأوضح: "الفرضية الأخرى إن المصريين والسياح لازم يكونوا على نفس العرضة للإصابة بالمرض، ومعروف إنه بيأثر أكتر على كبار السن ومن يعانون من الأمراض ودي موجودة بكثرة في المجتمعات الغربية".

وأكد أن الملام في هذا الأمر ليس من وضع البحث بل من نشروه في وسئل الإعلام العالمية.

ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في وقت سابق، أن مصر لديها 19 ألف حالة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان والمحافظات المعنية، وقد تم نفي تلك الأنباء، وأكدوا أنه لا صحة لإعلان حول أن مصر لديها 19 ألف حالة من الإصابة بفيروس كورونا.