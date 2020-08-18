ضبط 573 قضية مخدرات وتنفيذ 169 ألف حكم قضائي في يوم واحد

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية أسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، عن ضبط 436 قطعة أسلحة نارية بحوزة 377 متهمًا، وتنفيذ 169435 أحكام قضائية متنوعة.

كما ضبطت 573 قضية مخدرات بحوزة 599 متهمًا، و120 هاربًا، و41 متهمًا بممارسة أعمال البلطجة، و839 دراجة نارية مخالفة، و51795 مخالفات مرورية، واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

كما تمّ إعادة 5 دراجات مُبلغ بسرقتها، وجرى فحص 222 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 13 منهم.