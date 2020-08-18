الدروس الخصوصية تظهر من جديد بالسويس بـ10 آلاف جنيه من المجموعة شهريا

بدأت مجموعات الدروس الخصوصية في الظهور من جديد داخل محافظة السويس، خاصة لطلاب الثانوية العامة، فيما بدأت مراكز الدروس العودة للعمل داخل مناطق سكنية بالمحافظة، خاصة في المدن الجديدة.

واشترط المدرسون الحصول على 10 آلاف من كل مجموعة من مجموعات طلاب الثانوية العامة، على أن يتولى أسر الطلاب توفير أماكن تحصيل الطلاب للدروس الخصوصية داخل منازلهم، وذلك بسبب قلة عدد سناتر الدروس التي تعمل.

وقال جابر علي، موظف، ووالد طالبة في الصف الأول الثانوي، أنه فوجئ بأن المدرسين يشترطون الحصول على مبالغ مالية تتراوح ما بين 7 و10 آلاف جنيه من المجموعة الواحدة، وألا يزيد العدد في المجموعة الواحدة عن 6 طلاب، ومرجعًا ذلك إلى أن السناتر مغلقة ولن يتم فتحها قريبًا.

وأضاف رضا طه، والد طالب بالثانوي العام، أنه فوجئ بأحد المدرسين يؤكد له أنه رغم الحصول من كل مجموعة على 10 آلاف جنيه في الشهر، إلا أن ذلك يمثل خسارة لهم، لأن السناتر مربحة ماليًا لهم، على عكس مجموعات الدروس الخصوصية.

وقال "طه"، إنه مضطر لقبول شروط مدرسي الدروس الخصوصية، لأن أبنائه في المراحل الثانوية، مشيرًا إلى أنهم سيعانون كثيرًا بسبب ذلك.

من جانبه، أكد أحد مدرسي الثانوي بالسويس - طلب عدم ذكر اسمه -، أنه بالفعل يقوم بإعطاء دروس خصوصية، مشيًرا إلى أنه من الواضح أنه لن يتم فتح مراكز الدروس الخصوصية في الوقت الحالي، ولذلك يتم إعطائها في منازل الطلاب، لافتًا إلى أن المدرسين عانوا من انتهاء العام الدراسي الماضي مبكرًا.

وفي السياق ذاته، كشف مصدر بمصلحة الضرائب بالسويس، وجود قضايا محررة ضد مدرسين بالسويس بسبب الدروس الخصوصية، مؤكدًا أن بعض المدرسين بالمراحل الثانوية يزيد دخلهم الشهري عن 200 ألف جنيه من السناتر في المادة الدراسية الواحدة، وهم معروفون داخل المحافظة، ويمتلكون سناتر كبيرة جدًا.

من جانبهم، رفض مسؤولو مديرية التربية والتعليم بالسويس، الرد على أثير بخصوص عودة مجموعات الدرس الخصوصية داخل المحافظة، وطرق مواجهتها.