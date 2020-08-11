"تعليم كفرالشيخ" عن ضبط مدرسين بسبب الدروس الخصوصية: يقتلون كرامتهم

علقت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم فى كفر الشيخ، على بعض المشاهد المتداولة بشأن القبض على بعض المدرسين أثناء إعطائهم دروسا خصوصية.

وقالت "كشك" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري،: "القانون يطبق على الجميع سواء معلم أو طبيب أو محامى أو غيرهم من شرائح المجتمع، ولن تعود هيبة المدرس إلا إذا استردها هو بذاته وأن يبتعد عن إعطاء الدروس الخصوصية تحت بير السلم ويلتزم بالقانون".

وأضافت أن الذين يتم القبض عليهم بسبب إعطائهم دروس خصوصية لم يستجيبوا للتحذيرات التى أطلقتها الوزارة بهذا الأمر،: "رغم التحذيرات لمن يعطون الدروس الخصوصية لكن مفيش فايدة ومصرون أن يعطوا الدروس تحت بير السلم وهنا المعلم بيقتل كرامته".

وناشدت "بثينة كشك"، المعلمين الذين يعطون دروس خصوصية بالمخالفة للقانون، أن يتوقفوا عن ذلك: "أرجوك حافظ على كرامتك حتى يحافظ الغير عليها".