شوقي: نخوض حرب ضد أصحاب الدروس الخصوصية وطباعة الكتب "سبوبة بالمليارات"

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المسؤولية تقتضي تقديم خدمة تعليمية للطلاب تجعلهم قادرين على التنافس مع العالم الخارجي، وهو ما يخدم توجهات الدولة ببناء الإنسان المصري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى، أن الالتزام بنواميس الثانوية العامة القديمة ومنها الدروس الخصوصية لا يخدم مصلحة الدولة.

وتابع: "النظام القديم للثانوية العامة مكلف للدولة ويحقق أهدافًا فردية لا قيمة لها في الشأن العام، وأشك أن العائلات تتمسك بالنظام القديم، ومن يتمسك به هم المنتفعون، ودي سبوبة بالمليارات، زي طباعة الكتب والدروس الخصوصية، دول اللي بيرفعوا قضايا علينا وبيشككوا فينا".

وواصل: "ما يحدث حرب بين التطوير وأصحاب المصالح ومصرون على أن مصر هي من ستربح وليس أصحاب المصالح وأمتنى ألا ينشغل طلاب الثانوية العامة في الأعوام المقبلة بالأرقام أو الدرجات، لكن ما يجب أن يشغلهم هو مستواهم النسبي مقارنة بزملائهم".

وأتم: "يجب الاعتماد على ما سوف توفره الوزارة للطلاب على منصات التواصل والقنوات التعليمية وغيرها، وستكون هذه الأشياء كافية جدًا وسينجح الطلاب نجاحا مبهرًا ولا حاجة للدروس الخصوصية".