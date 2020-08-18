القوات المسلحة تهنئ السيسي بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1442 هـ

بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقية تهنئة إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1442هـ جاء فيها: "السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة يطيب لي أن أهنئ سيادتكم بمناسبة حلول العام الهجري الجديد داعيا الله سبحانه وتعالى أن يكون عام خيرٍ ونماءٍ وتنميةٍ وبناءٍ على الوطن في ظل قيادتكم نحو غدٍ مشرق آمن بمشيئة الله".

وأضاف في البرقية أن رجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه المناسبة يؤكدون اقتداءهم بصاحبها نبي الأمة محمد صلوات الله عليه وسلامه في الصدق والإخلاص والتفاني فيما يحملونه من مهامٍ ومسؤولياتٍ وطنيةٍ حمايةً لمصر وشعبها وصونا لتاريخها وأمجادها وإعلاءً لعزتها وكرامتها لتظل بين الأمم وطنا يشع بنور الإيمان والعمل والسلام والتقدم".

واختتم البرقية: "حفظكم الله ورعاكم وأعز مصر وشعبها وقواتها المسلحة وكل عامٍ وسيادتكم بخير".

كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بنفس المناسبة.

وبعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقيات تهنئة لكل من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وفضيلة مفتي الجمهورية، كما أصدر توجيها لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بمناسبة الاحتفال بحلول العام الهجري الجديد.

كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة برقيات تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وفضيلة مفتي الجمهورية، كما أصدر توجيها لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بنفس المناسبة.