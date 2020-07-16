برلماني: لقاء الرئيس السيسى بالقبائل الليبية رسالة للعالم ودعما للسلام

أكد النائب علاء والى عضو مجلس النواب، أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بمشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي اليوم "هام للغاية"، ويؤكد للعالم أن الدولة المصرية داعمة للسلام والاستقرار، بعيدا عن كافة أشكال العنف والتطرف والمليشيات .

وأضاف "والى" أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه عددا من الرسائل الهامة خلال اللقاء من بينها أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدى في مواجهة أي تهديد للأمة، وأن مصر لن تسمح بالرهان على الميليشيات المسلحة في ليبيا، والقبائل الليبية لها دور هام في الحفاظ على الأمن واستقرار المنطقة.

وقال إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أول رئيس جمهورية يدعو للسلام والاستقرار في المنطقة من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الشعوب، وبعيداً عن الدمار والخراب، ودائماً ما يؤكد على هذا في كل لقاءاته الداخلية والخارجية ويطالب بوقف الاقتتال والدخول في مسار السلام حفاظا على المنطقة وشعبها.