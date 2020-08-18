بوتين وماكرون يبحثان هاتفيًا الأوضاع في بيلاروسيا

أعلن الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحث هاتفيًا مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الأزمة الليبية والأوضاع في بيلاروسيا.

وأوضح "الكرملين"، في بيان اليوم، أن الرئيسين تبادلا بشكل مفصل وجهات النظر بشأن الأزمة الليبية، واتفقا على إجراء مزيد من الاتصالات على مختلف المستويات.

وحول الأوضاع في بيلاروسيا، أكد بوتين عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد التي تشهد احتجاجات واسعة.

وتأتي هذه المكالمة بعد اتصال أجراه بوتين مع المستشار الألمانية أنجيلا ميركل لبحث الأوضاع في بيلاروسيا.

وكانت احتجاجات المعارضة في جميع أنحاء بيلاروسيا، قد بدأت في 9 أغسطس الجاري بعد الانتخابات الرئاسية التي فاز بها ألكسندر لوكاشينكو وحصل فيها على 80.1% من الأصوات.. ويتهم المتظاهرون لوكاشينكو، الذي يبلغ من العمر (65 عامًا) ويحكم البلاد منذ عام 1994، بتزوير الانتخابات على نطاق واسع.