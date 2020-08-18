رئيس جامعة كفر الشيخ يوجه بسرعة الانتهاء من رصد نتائج الفرق النهائية

وجه الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، بسرعة الانتهاء من نتائج الفرق النهائية والتراكمي، لاعتمادها في مجلس الجامعة القادم، كما وجه بالاستعداد للعام الدراسي الجديد، ومتابعة جميع أعمال الصيانة وتجهيز المعامل والمدرجات، ومتابعة جميع الأعمال الإدارية الخاصة بالكليات، وسرعة إنجاز المطلوب.

كما وجه المحافظ بمتابعة حضور وانصراف الجهاز الإداري، ومتابعة أعمال الجودة في كل الأقسام والكليات والمشروعات الممولة من وزارة التعليم العالي والمشروعات البحثية، واستكمال البيانات الخاصة بمواقع الكليات باللغة العربية والإنجليزية، وموقف التقرير السنوي للكليات وتشجيع التقدم للحصول على المشروعات البحثية المحلية والدولية.

وناقش "دسوقي"، خلال ترؤسه اجتماع مجلس العمداء الشهري، لمناقشة واستعراض المستجدات والموضوعات الشهرية المعروضة على المجلس، مع عمداء الكليات سرعة تعديل اللوائح بما يتوافق مع تطبيق نظام التعليم الهجين في موعد غايته أول سبتمبر المقبل.

وشدد رئيس الجامعة على استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتطهيروالتعقيم والتباعد فى امتحانات الدراسات العليا وغيرها من الفعاليات الجامعية، كما أكد تشجيع النشر العلمي الدولي في دوريات ذات تأثير دولي، والاهتمام بتطوير الدراسات العليا والنشر الدولي للأبحاث العلمية، وتحفيز أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتورحسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات.