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محمود مسلم

رئيس جامعة كفر الشيخ يستقبل وزيرالتنمية الإدارية الأسبق

كتب:

سمر عبد الرحمن
05:21 م | الإثنين 17 أغسطس 2020
رئيس جامعة كفر الشيخ يستقبل وزيرالتنمية الإدارية الأسبق

رئيس جامعة كفر الشيخ يستقبل وزيرالتنمية الإدارية الأسبق

استقبل الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، اليوم الإثنين، الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق بحضور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والأستاذ الدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والأستاذ الدكتور حسين مصيلحي وكيل كلية التجارة للدراسات العليا والبحوث والأستاذ الدكتور صفاء سيد محمود بجامعة عين شمس وعميد معهد الحاسبات ونظم المعلومات. 

وقدم رئيس الجامعة شرحاً مبسطاً عن إنشاءات ومباني الجامعة وما تم الانتهاء منه حالياً، وكذلك الإنشاءات المتوقع الانتهاء منها في الفترة المقبلة وما شهدته من تطور ملحوظا في مختلف القطاعات التعليمية والبحثية وفي مجال الخدمة الصحية المقدمة بمستشفيات الجامعة بالإضافة إلى انفتاحهاً وتميزها في علاقاتها مع مختلف الجامعات والمراكز البحثية في مختلف دول العالم.

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