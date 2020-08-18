الأورمان ترصد مليون جنيه لدعم زواج اليتيمات في كفر الشيخ

أعلنت جمعية الأورمان رصد مليون جنيه لدعم إتمام زواج 100 فتاة يتيمة، بواقع 10 آلاف جنيه لكل فتاة مستفيدة بالقرى الأكثر احتياجًا في محافظة كفرالشيخ.

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن الجمعية أطلقت برنامجا لدعم زواج الفتيات اليتيمات قبل سنوات من الآن ومستمرة فيه.

وأوضح شعبان أن المشروع استهدف جميع مراكز محافظة كفر الشيخ (البرلس – بيلا - الحامول - دسوق – الرياض – سيدي سالم – فوه – قلين – كفرالشيخ - مطوبس)، لافتا إلى أن البرنامج نجح حتى الآن في دعم إتمام زفاف الآلاف من الفتيات اليتيمات غير القادرات وتنظيم حفلات للزفاف الجماعي.