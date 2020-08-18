سلطان عمان يصدر مرسوما بإعادة تشكيل مجلس الوزراء

أصدر السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عمان مرسوما بتشكيل مجلس الوزراء.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن المرسوم قضى بتشكيل مجلس الوزراء برئاسة السلطان هيثم بن طارق وعلى النحو التالي: فهد بن محمود آل سعيد نائبا لرئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، وشهاب بن طارق بن تيمور آل سعيد نائبا لرئيس الوزراء لشؤون الدفاع، وذي اليزن بن هيثم بن طارق آل سعيد وزيرًا للثقافة والرياضة والشباب، وخالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزيرًا لديوان البلاط السلطاني، والفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزيرًا للمكتب السلطاني، وحمود بن فيصل بن سعيد البوسعيدي وزيرًا للداخلية، وبدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزيرًا للخارجية.

كما قضى المرسوم بتعيين سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي وزيرًا للمالية، والشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالله السالمي وزيرًا للأوقاف والشؤون الدينية، والدكتور محمد بن حمد بن سيف الرمحي وزيرًا للطاقة والمعادن، والدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزيرًا للصحة، والدكتورة مديحة بنت أحمد بن ناصر الشيبانية وزيرة للتربية والتعليم، وسعود بن هلال بن حمد البوسعيدي وزيرًا للدولة ومحافظًا لمسقط، والدكتور عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي وزيرًا للعدل والشؤون القانونية، والدكتور عبدالله ناصر بن خليفة الحراصي وزيرا للإعلام، ومحمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي وزيرًا للدولة ومحافظًا لظفار.

وقضى المرسوم أيضا بتعيين إبراهيم بن سعيد بن إبراهيم البوسعيدي وزيرًا للدولة ومحافظًا لمسندم، وسالم بن محمد بن سعيد المحروقي وزيرًا للتراث والسياحة، والدكتور سعود بن حمود بن أحمد الحبسي وزيرًا للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، والدكتور خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي وزيرًا للإسكان والتخطيط العمراني، والدكتورة رحمة بنت إبراهيم بن سعيد المحروقية وزيرة للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والمهندس سعيد بن حمود بن سعيد المعولي وزيرًا للنقل والاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور سعيد بن محمد بن أحمد الصقري وزيرًا للاقتصاد.

كما قضى المرسوم بتعيين قيس بن محمد بن موسى اليوسف وزيرا للتجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وليلى بنت أحمد بن عوض النجار وزيرة للتنمية الاجتماعية، والدكتور محاد بن سعيد بن علي باعوين وزيرا للعمل.