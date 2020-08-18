كورونا في الخليج.. ارتفاع إجمالي إصابات سلطنة عمان إلى 83226

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 21.910.746 حالات، فيما وصل إجمالي الوفيات 774.727 حالة وفاة، بينما بلغت حالات الشفاء منه 14.629.583 حالة، ولم تسلم دول منظمة مجلس التعاون الخليجي: "السعودية وسلطنة عمان والإمارات والكويت وقطر والبحرين" منه.

وأعلنت وزارة الصحة العمانية، أمس الاثنين، أن إجمالي عدد الإصابات بالوباء بلغت 83226 إصابة والوفيات 588 وعدد المتعافين من الوباء بلغت 77812، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

ارتفاع إجمالي إصابات الكويت إلى 76827

وفي الكويت، قالت وزارة الصحة، أمس الاثنين، إنه تم تسجيل 622 إصابة جديدة بكورونا المستجد في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات بالوباء إلى 76827 حالة في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة لتصل حصيلة الوفيات إلى 502 حالات.

وأوضحت الصحة الكويتية، أمس الاثنين، أنه تم تسجيل شفاء 498 إصابة في الساعات الـ24 الماضية لترتفع حصيلة حالات التعافي من كرونا المستجد إلى 68633 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 109 حالة لترتفع إجمالي الحالات التي ثبتت إصابتها وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7692 حالة.

وأشار السند، إلى أن عدد المسحات التي تم القيام بها في الساعات الـ24 الماضية بلغ 4334 مسحة لتصل حصيلة الفحوصات 563134 فحصا، وفقا لما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية.

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة، أمس الاثنين، تسجيل 288 إصابة جديدة وشفاء 294 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

وقالت الوزارة القطرية، في بيان، إن إجمالي المتعافين بلغ 112088 شخصا.

السعويدة تقترب من تسجيل 300 ألف إصابة بكورونا

وفي السعودية، أعلنت وزارة الصحة، أمس الاثنين، تسجيل 1372 حالة مؤكدة جديدة بالوباء لترتفع إجمالي الإصابات بكورونا المستجد إلى 299914 حالة، من بينها 28093 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 1758 حالة حرجة، وفقا لما ذكرته صحيفة "سبق" الإلكترونية السعودية.

وأضافت الوزارة السعودية، أنه تم تسجيل 28 حالة وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي الوفيات إلى 3436 حالة، موضحة أنه تم تسجيل 1432 حالة تعافٍ جديدة، لتصل حصيلة حالات التعافي من الوباء إلى 268385 حالة.

وأشارت الصحة السعودية، إلى أنه تم إجراء 55613 فحصاً مخبرياً جديداً.

ارتفاع إجمالي وفيات كورونا في البحرين إلى 172 وفاة

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة، أمس الاثنين، تسجيل حالتي وفاة بكورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 172 وفاة.

وقالت الوزارة البحرينية، في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني، إنه تم تسجيل 405 إصابات جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات بكورونا المستجد إلى 46835 شخصا.

وأضافت الصحة البحرينية، أنهتماثل 322 حالة للشفاء، لتصل حصيلة حالات الشفاء من الوباء إلى 43128.

ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في الإمارات إلى 64541 حالة

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إجراء 71322 فحصا جديدا خلال الـ24 الساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وأوضحت الوزارة الإماراتية، أنه تم الكشف عن 229 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد من جنسيات مختلفة، ليرتفع إجمالي الإصابات بالوباء إلى 64541 حالة.

وقالت الصحة الإماراتية، إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وأشارت الصحة الإماراتية، إلى شفاء 100 حالة جديدة، لتصل إجمالي حالات التعافي من الوباء إلى 57794 .