يوميات كورونا في الخليج.. ارتفاع إجمالي إصابات سلطنة عمان إلى 83086

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 21.731.123 حالات، فيما وصل إجمالي الوفيات 771.033 حالة وفاة، بينما بلغت حالات الشفاء منه 14.468.211 حالة، ولم تسلم دول منظمة مجلس التعاون الخليجي: "السعودية وسلطنة عمان والإمارات والكويت وقطر والبحرين" منه.

وأعلنت وزارة الصحة العمانية، أن إجمالي الإصابات بالوباء 83086 والوفيات 572 والمتعافين 77680 لتصل نسبة الشفاء إلى93.55، فيما بدأت، أمس الاحد، المرحلة الثانية من المسح الوطني الاستقصائي المصلي لعدوى الوباء، وستقام الدراسة خلال 4 دورات وستستغرق كل دورة 5 أيام ويفصل بين كل دورة وأخرى أسبوعين وذلك على مدى 10 أسابيع، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية

ارتفاع إجمكالي إصابات كورونا في الكويت إلى 76205 حالات

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة، أمس الأحد، تسجيل 508 إصابات جديدة بكورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات بالوباء إلى 76205 حالات في حين سجلت 3 حالات وفاة لتصل حصيلة الوفيات501 حالة.

وأشارت الصحة الكويتية، إلى شفاء 616 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية لتصل حصيلة حالات التعافي من الوباء إلى 68135 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الكويتية، الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 117 حالة لترتفع حصيلة الحالات التي ثبتت إصابتها وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7569 حالة.

وأشار السند، إلى أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 2863 مسحة ليبلغ إجمالي الفحوصات 558800 فحص، وفقا لما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية على موقعها الإلكتروني.

ارتفاع إجمالي الإصابات بالسعودية إلى 298542 حالة

وفي السعودية، أعلنت وزارة الصحة، أمس الأحد، تسجيل 2466 حالة شفاء من الوباء ليرتفع إجمالي التعافي من كورونا المستجد 266953 حالة،وقالت إنه تم تسجيل 1227 حالات إصابة، لتصل حصيلة الإصابات بالوباء إلى 298542 حالة .

وأكدت الوزارة السعودية، أنه تم تسجيل 39 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي وفيات الوباء إلى 3408 حالة وفاة، مشيرة إلى أن عدد الحالات النشطة بلغ 28181 والحالات الحرجة 1774 حالة، وفقا لما ذكرته صحيفة "سبق" السعودية الإلكترونية.

ارتفاع إجمالي إصابات الإمارات إلى 64312 حالة

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إجراء 65186 فحصا جديدا خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، مشيرة إلى الكشف عن 210 حالات إصابة جديدة من جنسيات مختلفة، ليرتفع إجمالي الإصابات بالوباء إلى 64312 حالة.

وأشارت الوزارة الإماراتية إلى وفاة 3 مصابين، لتصل حصيلة الوفيات بكورونا المستجد إلى 364 حالة، معلنة شفاء 123 حالة جديدة ليبلغ إجمالي حالات التعافي من الوباء إلى 57694 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وفي سياق متصل، أطلق "إكسبو 2020 دبي " صندوق إغاثة عاجلة بقيمة 3.7 مليون درهم "مليون دولار" للحاصلين على منح ضمن برنامج "إكسبو لايف" الذين يواجهون صعوبات مالية نتيجة الوباء، وذكرت وكالة "وام" الإماراتية: قدم البرنامج مساعدات عاجلة تتراوح قيمتها بين 184 ألفا و367 ألف درهم لـ15 مبتكرا عالميا من 13 دولة.

ارتفاع إجمالي وفيات كورونا في البحرين إلى 170

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة، أمس الأحد، عن تسجيل وفاتين و378 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 170 وفاة، و46430 إصابة.

وقالت الوزارة البحرينية، في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني، إن 337 حالة تماثلت للشفاء، ليبلغ العدد الإجمالي 42806 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة، أمس الأحد، عن تسجيل وفاة و271 إصابة جديدة مؤكدة بالوباء، وشفاء 289 حالة خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الوباء إلى 111794 شخصا.