مجموعة مسلحة تعلن التمرد في مالي وتعتقل رئيس الوزراء ونجل الرئيس

ألقت جماعة مسلحة في مالي، القبض على رئيس الوزراء ونجل الرئيس المالي، واعتقالهما، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم"، نقلا عن وسائل إعلام محلية.

وشهدت قاعدة عسكرية قريبة من العاصمة المالية، باماكو، اليوم الثلاثاء، إطلاق نار مكثف، وسمع دوي انفجارات.

وأكدت مصادر أن تمردا قد حدث في قاعدة "كاتي" العسكرية التي تقع على مشارف العاصمة المالية، فيما قال مصدر آخر أنه تم اعتقال عدد من الوزراء وبعض كبار الضباط ونقلهم إلى أماكن مجهولة من قبل المتمردين، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وقال مصدر عسكري، لوكالة "سبوتنيك"، إنه "تمت محاصرة العاصمة باماكو لمنع أي تمرد قد يحدث".

وأكد المصدر أن الصورة لم تتضح حتى الآن، وقال: "من المستحيل حاليا الحصول على معلومات مؤكدة رغم تصاعد وتيرة إطلاق النار خلال الساعات الماضية".