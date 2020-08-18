رئيس جامعة مطروح: معامل التنسيق الإلكتروني جاهزة لاستقبال الطلاب

أعلن الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم، الثلاثاء عن جاهزية الجامعة لانطلاق مرحلة التنسيق الإلكتروني للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة 2019-2020، تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، وفي إطار الخدمة المجتمعية لأبناء مطروح.

وقال "النجار"، اليوم، إننا خصصنا معامل الحاسب الآلي بكليتي التربية والسياحة والفنادق لتسجيل طلاب المرحلة الأولى لرغباتهم إلكترونيًا، والتي تستمر في الفترة من 22 وحتى 26 من أغسطس الجاري، تحت إشراف مجموعة من الكوادر الفنية المؤهلة للتعامل مع الحاسب الآلي وموقع التنسيق.

وأضاف أننا نعمل على توفير جميع التسهيلات وسبل الراحة للطلاب، متمنيين لأبنائنا الطلاب الناجحين في الثانوية العامة التوفيق والسداد.

ووجه النجار بضرورة التزام الطلاب بجميع الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" من ارتداء الكمامة، وعدم التكدس خلال الدخول والخروج، ومراعاة التباعد الإجتماعي، للحفاظ على صحة الجميع.