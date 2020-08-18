عمرو دياب يطرح كليب "أماكن السهر" الخميس المقبل

علمت "الوطن" أن الفنان عمرو دياب، قرر طرح كليب أغنيته الجديدة أماكن السهر يوم الخميس المقبل، لتكون ثالث أغنياته الصيفية لهذا العام.

قال الشاعر الغنائي تامر حسين، إن الجزء الذي تم تسريبه من أغنية عمرو دياب الجديدة "أماكن السهر" تختلف تمامًا عن الأغنية الأصلية المرتقب عرضها قريبًا.

وكتب تامر حسين، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر، قائلًا: ده حبيبي لو نزِل على الأرض فى ناس تعتزِل، أماكن السهر، عمرو دياب، الكواليتى اللي نزل 5% من الأغنية، الأصل متسرب من الكليب.

وتابع: نص الكلام الناس تقريباً سمعاه غلط في معاني متغيرة تماماً، استنوا النسخة الأصلية لأنها أحلى بمراحل، أتمنى محدش ينشره.

وانتهى الهضبة عمرو دياب من تصوير ومونتاج كليب أغنيته الجديدة "أماكن السهر" والتي من المقرر أن تطرح بعد أيام قليلة، لتكون ثالث أغنياته خلال شهر أغسطس الجاري.

ومن المقرر أن يظهر عمرو دياب في الكليب بإطلالة صيفية، حيث يرتدي تيشيرت أبيض وشورت قصير، كما يظهر في الكليب بالبيانو وسيعزف على الشاطئ.

ومن المنتظر أن تكون دينا الشربيني هي بطلة الكليب لأول مرة منذ أن ارتبطا سويا.

وعلمت "الوطن"، أن موزع الأغنية هو أسامة الهندي وليس طارق مدكور، كما تداولت المواقع الإخبارية، أما باقي فريق عمل الأغنية والكليب هم تامر حسين وألحان عزيز الشافعي، ومن إخراج أحمد النجار وتصوير مازن المتجول، وإشراف إنتاج موسى عيسى، وجرى تصويرها في عدة مناطق بالساحل الشمالي.