تامر حسين يحذر من نسخة مسربة لأغنية عمرو دياب "أماكن السهر"

حذر الشاعر الغنائي تامر حسين من نسخة مسربة لأغنية المطرب عمرو دياب الجديدة "أماكن السهر".

وكتب تامر عبر حسابه بـ"فيس بوك"، قائلًا: "ده حبيبى لو نزِل.. على الأرض فيه ناس تعتزِل.. أماكن السهر.. عمرودياب الكوالتي اللي نزل 5٪؜ من الأغنية الأصلية متسرب من الكليب.. ونص الكلام الناس تقريباً سمعاه غلط في معاني متغيرة.. استنوا النسخة الأصلية لأنها أحلى بمراحل..أتمنى ماحدش ينشره".

وانتهى النجم عمرو دياب من تصوير ومونتاج كليب أغنيته الجديدة "أماكن السهر"، والتي من المقرر أن تطرح بعد أيام قليلة، لتكون ثالث أغنياته خلال شهر أغسطس الجاري.

ومن المقرر أن يظهر عمرو دياب في الكليب بإطلالة صيفية، حيث يرتدي تي شيرت أبيض وشورت قصيرا، كما يظهر في الكليب بالبيانو وسيعزف على الشاطئ، وستكون دينا الشربيني هي بطلة الكليب لأول مرة منذ أن ارتبطا سويًا.