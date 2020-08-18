ندوة بجامعة سوهاج: التلوث يسبب العقم والضعف الجنسي وتشوه الأجنة

أكد عدد من الأساتذة والمتخصصون بجامعة سوهاج، أن تلوث البيئة بصوره المختلفة يصيب المواطنين بعدة أمرض مختلفة، مشيرين إلى أن الملوثات تظل لسنوات في الماء والهواء والتربة، وقد تتسبب في الإصابة بالعقم والضعف الجنسي وأمراض الجهاز التنفسي وتشوه الأجنة.

جاء ذلك خلال الندوة الإلكترونية التي عقدتها جامعة سوهاج لدعم شبكة "مبادرون من أجل البيئة"، برعاية الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج تحت عنوان "التحديات المعاصرة نحو بيئة مستدامة".

وقال الدكتور فيصل رضوان أستاذ السموم البحرية والتكنولوجيا بالوكالة الأمريكية للمحيطات، إن أغلب المشكلات البيئية المتعلقة بالمياه تبدأ من شبكة الصرف بالمنازل التي تستقبل مركبات كيميائية ومنظفات وحتى الأدوية، ما يتسبب في انتقال المركزات الكيميائية إلى المسطحات المائية واختلاطها بها، ما يشكل خطرًا على الإنسان والحيوان والتربة.

وأضاف الدكتور أسامة رشاد وكيل كلية الطب جامعة سوهاج لشؤون المجتمع وخدمة البيئة، والمستشار الصحي للمحافظة، أن كثيرًا من الأمراض تنتقل إلى الإنسان بسبب التلوث، سواء كان بالتربة أو الماء أو الهواء، موضحًا أن الكوليرا والتيفويد والملاريا من أكثر الأمراض شيوعًا.