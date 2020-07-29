"البيئة": مواقع لتجميع القش لمواجهة التلوث بالشرقية

استقبلت لجنة المواقع بفرع جهاز شئون البيئة بمحافظة الشرقية 55 طلباً لفتح مواقع تجميع قش الأرز بمركز أولاد صقر والحسينية وفاقوس وكفر صقر، كما استقبل أعضاء لجنة تأجير المعدات 68 طلباً لتأجير معدات جمع وكبس قش الأرز بمراكز ديرب نجم وأولاد صقر والحسينية حتى الآن.

وأشار بيان لوزارة البيئة اليوم، إلى أن الفرع نفّذ عدداً من الحملات التوعوية استهدفت عدداً من المزارعين بقرى العزازى وكفر العزازى بمركز أبوحماد وكفر أبوحطب بمركز ههيا، لنشر الوعى البيئى لدى المزارعين بأهمية الاستفادة الاقتصادية من المخلفات الزراعية وكيفية الاستثمار فيها، للعمل فى إنشاء مشروعات تدوير المخلفات الزراعية والاستفادة من قش الأرز، بدلاً من حرقه.

وأكد البيان أن الفرع نسّق مع الجهات المعنية بالتفتيش على محطة معالجة الصرف الصحى بالربعماية ومحطة معالجة بمركز ومدينة منيا القمح، وتم أخذ عينة مياه من السيب النهائى للمحطات بعد المعالجة لتحليلها بمعمل الفرع لبيان مدى مطابقتها للمعايير والنسب البيئية طبقا لأحكام قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ والمعدل بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ ولائحته التنفيذية.

وفحص الفرع الشكوى الواردة بشأن تضرّر عدد من المواطنين من مخبز آلى بمدينة أبوكبير، وجرت معاينته ومراجعة المستندات الخاصة به، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للمخالفات غير المطابقة للاشتراطات البيئية.