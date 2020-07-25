البيئة توضح أسباب ظاهرة تكرار التلوث البترولي بشواطئ رأس غارب

كشف دكتور أبو الحجاج نصير مدير الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالبحر الأحمر لـ"الوطن"، على أن ظاهرة التلوث البترولى على شواطئ مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، عادة يكون نتيجة لكسر في خط الزيت أو صيانة أحد المنصات البحرية المملوكة لشركات البترول العاملة في المنطقة أو تسرب من أحد سفن البترول المارة في خليج السويس بالقرب من شواطي رأس غارب.

وأشار أنه في حالة وجود تسرب يتم تشكيل لجنة والانتقال لموقع التلوث وأخذ عينة من بصمة الزيت من مكان التلوث البترولي وإرسالها لمعامل جهاز شؤون البيئة بالسويس لتحديد مصدر التلوث والشركة المتسببة في التلوث وتشكيل لجنة فنية لتحديد قيمة التعويضات المالية بالأضرار التي لحقت بالبيئة واتخاذ الإجراءات القانونية، مضيفاً بأنه يتم التنسيق مع شركة بتروسيف المسؤولة عن مكافحة التلوث البترولى للبدء في مكافحة التلوث على الشاطئ و يتم تحديد تكاليف المكافحة وتحميلها علي الشركة البترول التي تسببت في التلوث البترولى.

وأكد "نصير"، على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة المتسببة في التلوث وتقديم بلاغ للمحامي العام لنيابات البحر الأحمر للتحقيق في الموضع وان هيئة قضايا الدولة تتولى الدفاع عن حقوق الدولة بهذا الشأن وان دور جهاز شئون البيئة ينتهي عند تحديد المتسبب وتقديم بلاغ إلى النيابة.

كان شهد شاطيء كورنيش مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، الخميس تلوثًا بتروليًا بالزيت الخام بمساحات كبيرة ومتفرقة في ظاهرة تكررت كثيرا من قبل.

كانت تلقت أجهزة البحر الأحمر بلاغا بوجود بقعة زيت، ناتجة عن تسرب بترولى من إحدى شركات البترول الموجودة بالمنطقة القريبة من الشاطئ الكورنيش بمدينة رأس غارب، حيث غطت البقع الزيتية الشاطئ وسط تحذيرات من وقوع أضرار بالبيئة البحرية.

واشتكى عدد من أهالى مدينة رأس غارب، بتكرار حوادث التلوث البترولى على شواطئ المدينة، مطالبين بضرورة سرعة التدخل لإنهاء تكرار تلوث الشواطئ والضرر الذي أصاب البيئة البحرية والشاطئية وقد يتسبب امتداده إلى الشواطئ المجاورة.

وطالب أهالي رأس غارب مسؤلي محافظة البحر الأحمر بإزالة الترسيبات البترولية بشواطئ رأس غارب والتي تتعرض دائمآ لتكرار حوادث التسرب البترولي خلال السنوات الماضية، لتمكين الأهالي من استخدام الشواطئ بدون ما يتسبب لهم في أضرار صحية.