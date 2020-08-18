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أسوان تتسلم 8 أطنان من لحوم صكوك الأضاحي لتوزيعها على الأكثر احتياجا

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عبد الله مشالي
05:33 م | الثلاثاء 18 أغسطس 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

تسلمت مديرية أوقاف أسوان، اليوم، 8 أطنان من لحوم مشروع صكوك الأضاحي الذى تنفذه سنويًا وزارة الأوقاف، وذلك في إطار دعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وقال الدكتور محمد عزت وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، إنه تم تسليم كميات اللحوم التى وصلت من الوزارة لمديريى الإدارات التابعة للأوقاف، تمهيدًا لتسليمها للمستحقين بإجمالى 8 آلاف مواطن من الفئات الأكثر احتياجًا من الفقراء والأرامل والأيتام.

ولفت "عزت" أن توزيع اللحوم سيخضع لرقابة مشددة تحت إشراف الأوقاف، لضمان وصول اللحوم لمستحقيها من المواطنيين داخل القرى والنجوع والمناطق النائية بحسب الكثافة السكانية والمناطق الأشد احتياجًا.

 

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