حظك اليوم الأربعاء 19-8-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن مولود برج الجوزاء أنّه شخصية اجتماعية ومحب للناس، وبالتالي يحب الأماكن المزدحمة.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك وقد يجرك ذلك للعيش في الذكريات الحزينة ويملؤك الحنين للماضي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

انتبه؛ الآراء قد تتعارض اليوم عائليا لكن لا داعي للعصبية.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.