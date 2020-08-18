حظك اليوم الثلاثاء 18-8-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الجوزاء شخصية مستقلة، يعتمد على نفسه، لكنه متردد يميل للرجوع في قراراته أوقات كثيرة.

وتقدم "الوطن" حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر وعطارد في منزلك الثالث مما يجعلك تستطيع بلباقتك ودبلوماسيتك أن تحل مواقف دقيقة.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي داعم .. لا تتردد اليوم في الإعلان عن مشاعرك بحرية.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء النجمة الأمريكية مارلين مونرو، ويوافق تاريخ ميلادها 1 يونيو.