حظك اليوم الأحد 16-8-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الجوزاء بقدرته على التكيف مع جميع المواقف المختلفة التي يمر بها في حياته، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

تنافر القمر وبلوتو في منزلي المال يطالبك اليوم أن تنتبه لنفقاتك وخطواتك وعليك أن تنظم أفكارك وتراجعها.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

الشمس في منزل العلاقات تعدك بأوقات عاطفية جميلة وتجمعك بمن تحب نشاطات ممتعة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة الراحلة فاتن حمامة، ويوافق تاريخ ميلادها 27 مايو.