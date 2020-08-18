محمد عبدالخالق: "الحارث" تجربة مختلفة.. ويجب تقديم الجديد بالسينما

قال المؤلف والسيناريست محمد عبدالخالق إن فيلم الحارث يعد تجربة جديدة ومختلفة في السينما المصرية من حيث تقديمه نوعية مختلفة لم تقدم من قبل كثيرا.

وأضاف "عبدالخالق" لـ"الوطن"، أن الفيلم يصنف بأنه رعب إلا أنه قائم على ثقافتنا وموروثنا، مؤكدا أن السينما المصرية دوما ما تحتاج تقديم كافة الأنواع السينمائية المختلفة ما بين الرومانسي والكوميدي والاجتماعي والرعب أيضا، وأننا نمتلك في موروثنا العديد من الحكايات التي من الممكن أن تجعلنا نقدم سينما جديدة ومختلفة.

يذكر أن فيلم "الحارث" بطولة أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، على الطيب، أسماء جلال إلى جانب ضيوف الشرف، باسم سمره، عمرو عبدالجليل، اسماء أبواليزيد، عارفة عبد الرسول. إخراج محمد نادر جلال، تأليف محمد عبدالخالق، سيناريو وحوار محمد عبد الخالق ومحمد إسماعيل أمين.

وتدور أحداثه حول شخصية صحفي يتّسم بالموضوعية والعقلانية، متزوج حديثاً من امرأة تتمتع بشخصية قوية وهادئة، غير أن حياتهما الزوجية تستحيل فجأة إلى شكوك وريبة وبرود في المشاعر، ما ينسف استقرار هذه الأسرة الشابة. تتلاحق الأحداث لنعرف لاحقاً أن ثمّة إرادة شريرة خارجة عن سياق الطبيعة والتفسيرات العلمية، ترسم لتلك الأسرة مساراً مختلفاً مليئاً بالغموض والرعب والإثارة.