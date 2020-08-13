مخرج فيلم الحارث: تجربة سينمائية مختلفة

من المنتظر أن يُعرض فيلم "الحارث" للفنان أحمد الفيشاوي والفنانة ياسمين رئيس، عبر إحدى المنصات الإلكترونية، اعتبارًا من اليوم الخميس، وذلك قبل طرحه في دور العرض، حيث يُعد ذلك التجربة الثانية بعد فيلم "صاحب المقام" والتي يعرض من خلالها فيلم سينمائي عبر المنصات الإلكترونية.

ويلقي مخرج العمل محمد نادر جلال الضوء على التحديات التي واجهته خلال العمل، فيقول: "ينتقل بنا الفيلم من مشهد رعب إلى آخر رومانسي، ما يستدعي تغييراً كاملاً في مناخ المشهد وطبيعته، وهنا يكمن التحدي الأبرز كون ذلك مرهقا للممثلين ولفريق العمل ككل".

ويضيف جلال: "قمنا بتقسيم التصوير إلى عدة مراحل مثل التصوير داخل الفيلا كمشاهد داخلية، والمشاهد الخارجية في شوارع القاهرة وغيرها، وهو أمر لم يخلُ كذلك من التحديات. لديّ توقعات كبيرة للفيلم فهو سيفتح الباب أمام نمط جديد من الأعمال السينمائية، وآمل أن يُقارَن بأفلام كبيرة من هذا النوع".

وحول تعامله مع نجوم العمل يقول جلال: "خضت تجربة ممتعة مع أحمد وياسمين، فأحمد يفهمني من نظرة، أما ياسمين فهي تتقمص الشخصية ببراعة وتعيش الدور كأنه حقيقي، لذا فقد علمتُ بأنها الأنسب لتأدية الدور منذُ قرأتُ النص".

وختم جلال: "أنا سعيدٌ بالتجربة مع "شاهد" خصوصاً بعد النجاح الكبير الذي حققته المنصة مع فيلم "صاحب المقام"، أنا على ثقة من أن قطاع صناعة السينما سيستفيد من وجود المنصات الرقمية مثل "شاهد"، أما الفائدة الأعمّ فسيحظى بها الجمهور في كل مكان."

الفيلم من بطولة أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، على الطيب، أسماء جلال إلى جانب ضيوف الشرف، باسم سمره، عمرو عبدالجليل، اسماء أبو اليزيد، عارفة عبد الرسول. إخراج محمد نادر جلال، تأليف محمد عبدالخالق، سيناريو وحوار محمد عبد الخالق ومحمد إسماعيل أمين.

أحداث فيلم "الحارث" تدور حول شخصية صحفي يتّسم بالموضوعية والعقلانية، متزوج حديثاً من امرأة تتمتع بشخصية قوية وهادئة، غير أن حياتهما الزوجية تستحيل فجأة إلى شكوك وريبة وبرود في المشاعر، ما ينسف استقرار هذه الأسرة الشابة. تتلاحق الأحداث لنعرف لاحقاً بأن ثمّة إرادة شريرة خارجة عن سياق الطبيعة والتفسيرات العلمية، ترسم لتلك الأسرة مساراً مختلفاً مليئاً بالغموض والرعب والإثارة.