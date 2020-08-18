النواب يوافق مبدئيا على تعديلات قانون هيئة الشرطة

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على تعديلات قانون هيئة الشرطة من حيث المبدأ.

تضمنت فلسفة القانون الحفاظ على الضباط العاملين في كل القطاعات الأمنية، وتأمين أوضاعهم الوظيفية، والحفاظ على سرية المعلومات المتاحة لهم من خلال عملهم الأمني، بالإضافة إلى إقرار عدد من القواعد والضوابط المعمول بها في جهاز الشرطة وتصحيح بعض الأوضاع.

وقال التقرير البرلماني الذي أعدته لجنة الدفاع والأمن القومي، إنه تدعيما للقطاع الأمني الوطني بما لهذا القطاع من خصوصية عن باقي قطاعات الوزارة ولاتصال عمله بتحقيق الأمن القومي.