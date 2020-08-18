"الري": مصر والسودان وإثيوبيا تباحثوا اليوم حول مقترحات "تشغيل السد"

أعلنت وزارة الري، انعقاد اجتماع لمفاوضات السد الإثيوبي بين الدول الثلاث، اليوم الثلاثاء، برعاية الاتحاد الإفريقي وبحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وخبراء مفوضية الاتحاد الإفريقي، وذلك استكمالاً لأعمال المفاوضات بهدف الوصول إلى اتفاق مُلزم بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

يأتي ذلك بناء على مُخرجات القمة الإفريقية المصغرة والتي عُقدت يوم 21 يوليو 2020، وتوصيات الاجتماع السداسى لوزراء الخارجية والري من الدول الثلاث (مصر – السودان – إثيوبيا) الذى عُقد يوم 16 اغسطس 2020.

وقالت الوزارة، في بيانها، إن الوزراء تباحثوا حول النواحي الإجرائية لمسار المفاوضات الحالي حتى 28 أغسطس 2020، وقامت الدول الثلاث بتبادل مقترحاتها بخصوص اتفاقية ملء وتشغيل السد الإثيوبي.