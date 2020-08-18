النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية

وافق مجلس النواب بصفة نهائية وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس وقوفا على تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية والمقدم من ائتلاف "دعم مصر ".

وبموجب القانون الجديد، تشكل الدوائر الانتخابية للمقاعد الفردية بواقع 143 دائرة انتخابية، و4 دوائر للقوائم المغلقة المطلقة.

وشمل تقسيم المقاعد الفردية على النحو التالي:

محافظة القاهرة: 19 دائرة

محافظة الإسكندرية: 6 دوائر

محافظة بورسعيد: دائرتين

محافظة الإسماعيلية: 3 دوائر

محافظة السويس: دائرة واحدة

محافظة القليوبية: 6 دوائر

محافظة الشرقية: 8 دوائر

محافظة الدقهلية: 10 دوائر

محافظة دمياط: دائرتين

محافظة كفر الشيخ: 4 دوائر

محافظة الغربية: 7 دوائر

محافظة المنوفية: 6 دوائر

محافظة البحيرة: 9 دوائر

محافظة الجيزة: 12 دائرة

محافظة بنى سويف: 4 دوائر

محافظة المنيا: 6 دوائر

محافظة أسيوط: 4 دوائر

محافظة سوهاج: 8 دوائر

محافظة قنا: 4 دوائر

محافظة الأقصر: 3 دوائر

محافظة أسوان :4 دوائر

محافظة مطروح: دائرتين

محافظة الوادى الجديد: دائرتين

محافظة البحر الأحمر: 3 دوائر

محافظة شمال سيناء: دائرتين

محافظة جنوب سيناء: دائرتين

وقسمت الدوائر الانتخابية للقوائم المغلقة المطلقة على مستوى الجمهورية، لنحو 4 دوائر.. وشملت:

دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ومقرها مديرية أمن القاهرة 100 مقعد، وشملت: القاهرة بنحو 31 مقعدا، والقليوبية بـ"14 مقعدا، والدقهلية بـ17 مقعدا، والمنوفية بـ13 مقعدا، والغربية بـ16 مقعدا، وكفر الشيخ بـ9 مقاعد".

دائرة شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة وعددها 100 مقعد.

وشملت "الجيزة 23 مقعدا، الفيوم 9 مقاعد، بنى سويف 8 مقاعد، المنيا 14 مقعدا، أسيوط 11 مقعدا والوادي الجديد 2 مقعد، وسوهاج 13 مقعدا، وقنا 9 مقاعد، والأقصر 4 مقاعد، وأسوان 4 مقاعد، والبحر الأحمر ب3 مقاعد.

دائرة قطاع شرق الدلتا ومقرها مدير أمن الشرقية، وعددها 42 مقعدا.

وشملت: الشرقية 21 مقعدا، ودمياط 6 مقاعد، بورسعيد بمقعدين، والإسماعيلية 4 مقاعد، والسويس مقعدين وشمال سيناء 5 مقاعد وجنوب سيناء مقعدين.

دائرة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية وعددها 42 مقعد وشملت "الإسكندرية 17 مقعدا، والبحيرة 20 مقعدا، ومطروح 4 مقاعد.

وينص لقانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، والذى صدق عليه رئيس الجمهورية ، بأن يشكل مجلس النواب من (568) عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون.