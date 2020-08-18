لوكاشينكو يبحث هاتفيا مع بوتين تطورات الوضع في بيلاروسيا

بحث الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، خلال اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الوضع في بيلاروسيا

وأفادت وسائل إعلام بيلاروسية رسمية - وفقا لقناة (روسيا اليوم) - بأن بوتين أطلع لوكاشينكو على المحادثات التي أجراها في وقت سابق اليوم مع كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في جانبها المتعلق بالوضع في بيلاروسيا.

وكان الاتصال الهاتفي الأخير هو الثالث بين الرئيسين البيلاروسي والروسي خلال اليومين الماضيين.

وبدأت احتجاجات المعارضة في جميع أنحاء بيلاروسيا في 9 أغسطس الجاري بعد الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها ألكسندر لوكاشينكو وحصل فيها على 80.1% من الأصوات.. ويتهم المتظاهرون لوكاشينكو، الذي يبلغ من العمر (65 عاما) ويحكم البلاد منذ عام 1994، بتزوير الانتخابات على نطاق واسع.