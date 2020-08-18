المحامي المصري في قضية اغتيال الحريري لـ"الوطن": توقعت البراءة لموكلي

قال ياسر حسن، أحد أفراد فريق الدفاع عن المتهمين في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، محامي المتهم الثالث في القضية، حسين حسن عنيسي، الذي حصل على حكم بالبراءة، إن المحكمة طبقت القانون ببراءة 3 متهمين وإدانة متهم، وأسدلت الستار على القضية التي حظيت باهتمام واسع لاكثر من 15 عاما.

وأضاف ياسر، المحامي المصري الوحيد بالقضية، في تصريحات خاصة لـ"الوطن" إنه تم اختياره من قبل هيئة المحكمة بعد اختبارات، مشيرا إلى أنه تقدم بطلب سابق للمرافعة وتم اختياره من بين العديد من المحامين الآخرين الذين تقدموا بطلبات مماثلة.

وتابع أن القضية حظيت باهتمام عربي ودولي بالغين نظرا لاهميتها، لأنها تتعلق باغتيال رئيس وزراء، ولفت إلى أنه كان ينتظر ويتوقع حكم البراءة كما أصدرته المحكمة بالنسبة لـ3 متهمين، فيما أدانت المحكمة متهما وحيدا.

وكان رئيس وزراء لبنان السابق قد لقى مصرعه في تفجير ضخم بسيارة مفخخة هزّ بيروت في 14 فبراير 2005، وظلت القضية معلقة حتى اليوم.

وأدانت المحكمة الخاصة بلبنان فى لاهاى، اليوم، فى قضية اغتيال الحريرى، سليم عياش العضو في حزب الله، المتهم الرئيسي باغتيال الحريري، مؤكدة تورطه بتهمة القتل العمد، كما قضت محكمة اغتيال الحريري ببراءة 3 متهمين لعدم كفاية الأدلة، وهم حسين عنيسي، وأسد صبرا، وحسان مرعي.