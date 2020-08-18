بعد غياب 27 عاما.. عمرو دياب يعود للتمثيل من بوابة netflix

فجرت مجلة "فارايتي" مفاجأة بإعلانها عن تعاقد النجم عمرو دياب مع منصة "Netflix" علي بطولة مسلسل تليفزيوني.

وأكدت المجلة في تقرير لها أن المسلسل درامي غنائي، وما زال في مرحلة التحضير، حيث سيعود به دياب إلي التمثيل بعد غياب دام 27عام، وتحديداً منذ مشاركته في بطولة فيلم "ضحك ولعب وجد وحب" أمام الفنانة يسرا.

وكان دياب قد انتهي من تصوير ومونتاج كليب أغنيته الجديدة "أماكن السهر"، والتي من المقرر أن تطرح بعد أيام قليلة، لتكون ثالث أغنياته خلال شهر أغسطس الجاري.

ومن المقرر أن يظهر عمرو دياب في الكليب بإطلالة صيفية، حيث يرتدي تيشيرت أبيض وشورت قصيرا، كما يظهر في الكليب بالبيانو وسيعزف على الشاطئ.

ومن المنتظر أن تكون دينا الشربيني هي بطلة الكليب لأول مرة منذ أن ارتبطا سويا ببعضهم البعض.

وعلمت "الوطن"، أن موزع الأغنية هو أسامة الهندي وليس طارق مدكور، كما تداولت المواقع الاخبارية، أما باقي فريق عمل الأغنية والكليب هم تامر حسين وألحان عزيز الشافعي، ومن إخراج أحمد النجار وتصوير مازن المتجول، وإشراف إنتاج موسى عيسى، وجرى تصويرها فى عدة مناطق بالساحل الشمالي منها مراسي وقرية هاسيندا التي يستجم فيها عمرو ودينا الشربيني.