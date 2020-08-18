أبرز المعلومات عن سليم عياش المتهم باغتيال رفيق الحريري

بعد 15 عاما تصدر المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، اليوم، حكمها في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، الذي رحل مع 21 شخصا آخرين في تفجير هز بيروت في 14 فبراير 2005.

وفي 2011 أعلنت المحكمة اتهام 4 من أعضاء حزب الله في التورط بعملية الاغتيال، وربطت عريضة الاتهام بينهم وبين الهجوم بأدلة ظرفية إلى حد كبير مستقاة من سجلات هاتفية، فيما تم توجيه الاتهام لعضو خامس في الحزب عام 2012.

ومن بين المتهمين الأربعة في القضية، سليم عياش، وترصد الوطن أبرز المعلومات عنه:

- هو سليم جميل عيّاش ولد في 10 نوفمبر 1963

- هو مسؤول عسكري فى حزب الله اللبناني

- اتهمته المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في يونيو 2011 بالتورط في اغتيال رفيق الحريري

- تم التوجيه له تهمة ارتكاب عمل إرهابى باستعمال أداة متفجرة

- محاولة قتل 226 شخصا إضافة إلى قتل الحريري عمدا باستعمال مواد متفجرة

- أصدرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان فى جلستها المنعقدة يوم 18 أغسطس 2020 حُكمًا بإدانته فى جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري و21 شخصًا