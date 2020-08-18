الكهرباء: محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح ستوفر 4 آلاف فرصة عمل

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن 35 شهرًا هي المدة التي سيستغرقها تنفيذ محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات بخليج السويس.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "DMC"، أن وزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر، شدد على أهمية تنفيذ المشروع قبل هذه المدة، لافتًا إلى أنه يجري إنجاز المشروعات بطريقة سريعة جدًا وجودة عالية.

وتابع أن الاستثمارات المصرية تتم في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم كله، كما يجرى تنفيذ الخطط الموضوعة في كل المجالات والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.

وأردف أن هذا المشروع سيوفر 4000 فرصة عمل أثناء التنفيذ وذلك خلال 35 شهرًا وأقل.